Netanyahu dicht bij schikking corruptiezaak; einde politieke carrière dreigt

Grootste twistpunt is de juridische verklaring dat Netanyahu ‘immoreel gedrag’ zou hebben vertoond. Procureur-generaal Avichai Mendelblit hamert daarop, maar de oud-premier weigert ermee in te stemmen omdat dat stempel automatisch betekent dat hij zeven jaar lang geen politiek mag bedrijven. Dat betekent zo goed als zeker einde loopbaan voor de 72-jarige politicus. Een mogelijk compromis is dat de rechters zullen oordelen of hij zich schuldig heeft gemaakt aan immoreel gedrag. Mendelblit is ervan overtuigd dat zij dat zullen doen.

Onschuld

Netanyahu heeft een schikking altijd afgewezen en was vastbesloten zijn onschuld te bewijzen voor de rechtbank. Maar na een serie belastende verklaringen van een getuige en de ophanden zijnde getuigenis van een andere oud-medewerker zou Israëls langstzittende premier ooit daar, op aandringen van zijn advocaten, toch oren naar hebben. Zijn vrouw en kinderen zijn echter tegen.

Honderden betogers trokken afgelopen weekeinde naar het huis van Mendelblit. Zij menen dat het recht zijn loop moet hebben. De procureur-generaal zwaait echter eind deze maand af en een veroordeling van Netanyahu zou hem, zo op het laatste moment, goed uitkomen. ‘Bibi’ beseft dat een deal met diens opvolger waarschijnlijker een stuk moeilijker zal zijn.

Cadeaus

Netanyahu staat terecht in drie rechtszaken. Hij wordt er onder meer van beschuldigd dure cadeaus te hebben aangenomen en een fusie hebben bevorderd in ruil voor positieve berichtgeving door een van de grootste nieuwssites van het land. Met een schikking zou hij een celstraf ontlopen, maar wel zijn nalatenschap op het spel zetten.

De juridische strijd, die mogelijk al deze week met een deal wordt bezegeld, wordt ook op de voet gevolgd door de huidige regering. Analisten stellen dat de coalitie van acht uiteenlopende partijen zwaar onder druk komt bij een eventueel vertrek van Netanyahu. Rechtse partijen die weigerden met diens Likoed in zee te gaan, waaronder Yamina van de huidige premier Bennett, zouden dan weer in de armen van hun traditionele partner worden gedreven.