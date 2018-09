BBC-presentator opgepakt voor verkrachting

Het onderzoek wordt geleid door de politie van Lancashire. De politie zegt dat de arrestatie te maken heeft met oude aantijgingen en wilde niet meer details geven. Hall zou zijn verhoord op een geheime locatie, aldus de BBC. De pr-agent van Hall weigerde commentaar.

Hall is vooral bekend van zijn sportverslaggeving op BBC Radio 5. Hij presenteerde ook in de jaren 70 de Britse variant van Spel zonder grenzen (It's a Knockout).

De BBC maakte een zware periode door als gevolg van de affaire rond het seksueel misbruik van de vorig jaar op 84-jarige leeftijd overleden BBC-icoon Jimmy Savile. Die zou zich in de jaren 60 tot 80 op grote schaal hebben vergrepen aan schoolmeisjes.

Die affaire kostte voormalig BBC-baas George Entwistle onlangs de kop, die pas 54 dagen in functie was. Entwistle vertrok wegens geblunder door BBC's Newsnight. Het actualiteitenprogramma had ten onrechte gesuggereerd dat een bekende politicus zich in de jaren 80 schuldig had gemaakt aan kindermisbruik.