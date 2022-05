Elitemilitair (43) verdacht van drugs- en wapenhandel voor de rechter

ARNHEM - Een 43-jarige elitemilitair uit Rotterdam staat maandagmiddag terecht voor de militaire strafkamer in Arnhem voor de smokkel van 260 kilo cocaïne in elf leveringen van 22 tot 25 kilo per keer in Suriname, Kopenhagen en de Dominicaanse Republiek. Een onderzoek naar de criminele organisatie van Ridouan Taghi heeft geleid tot de arrestatie van de verdachte.