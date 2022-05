Opgepakte elitemilitair verhandelde volgens het OM ruim duizend wapens

Door dit volgens de Arnhemse rechtbank ’uitzonderlijke besluit’ blijft in ieder geval tijdens het proces en wellicht ook erna onduidelijk hoe het kon gebeuren dat een van Nederlands strengst gescreende elitemilitairen volgens justitie ruim duizend wapens – waarvan 570 zware punt 50 mitrailleurs – en wapenonderdelen kon verduisteren. Ook zou hij vertrouwelijke gegevens over zijn collega’s, waaronder foto’s, hebben verkocht aan derden.

Geheime missies

Nadat de man in februari was aangehouden maakte het Openbaar Ministerie al bekend dat de Rotterdammer wordt verdacht van voorbereiding van import van verdovende middelen. Hij zou hier meerdere jaren bij betrokken zijn geweest en heeft hierover in versluierende termen gecommuniceerd. De onderofficier kwam in beeld bij justitie omdat hij nauwe contacten onderhield met een lid van de groep rond Ridouan Taghi.

Een schokgolf ging door het Korps Commandotroepen, defensie en justitie toen dit nieuws bekend werd, omdat de verdachte geldt als een van de meest ervaren en kundige commando’s van ons land. Een relatie van hem met de georganiseerde criminaliteit zou uitermate schadelijk en gevaarlijk kunnen zijn, omdat het delen van belangrijke interne kennis speciale eenheden kwetsbaar kan maken.

De officier van justitie zou de informatie uit de dagvaarding maandag op zitting voordragen, maar voor hij dit kon doen, meldde hij een uur voor zitting een verzoek te hebben gekregen van de commandant van het KCT om de zaak achter gesloten deuren te behandelen. Raadsman van de verdachte Michael Ruperti stuurde hier ook op aan.

De door Defensie geschorste, maar nog niet ontslagen onderofficier heeft tot nu toe gezwegen in het onderzoek dat naar hem loopt. Volgens zijn advocaat wil hij wel verklaren, maar zou hij door dit tijdens een openbare rechtszitting te doen raken aan geheime missies waaraan hij deelnam. De staatsveiligheid zou daardoor in het geding zijn. Hetzelfde zou gelden voor andere beoogde getuigen.

Veiligheid

Volgens Ruperti zou het niet alleen gaan om getuigen vanuit het korps, maar ook van ’andere diensten.’ Meest voor de hand liggende dienst is dan de Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst (MIVD), waar het KCT intensief mee samenwerkt.

De officier van justitie maakte hierop duidelijk vraagtekens te zetten bij de noodzaak alles achter gesloten deuren te behandelen. Dit omdat het leeuwendeel van de strafbare feiten volgens hem overtredingen van de Opiumwet en de Wet Wapens Munitie zijn die geen relatie met staatsgeheime missies lijken te hebben. De rechtbank ging hier na een schorsing van tien minuten echter niet in mee en stuurde zonder verdere uitleg publiek en media de zaal uit. Later kwam er alsnog een motivatie.

„Behandeling in het openbaar (in)direct gevolgen kan hebben voor de veiligheid van de verdachte, andere medewerkers van het KCT en/of hun familie. Daarnaast kan een openbare behandeling zorgen voor het prijsgeven van de werkwijze van het KCT. Dit kan directe gevolgen hebben voor toekomstige operaties en daarmee voor de Nederlandse veiligheidsbelangen”, aldus een woordvoerder van de rechtbank. Het vonnis zal wel openbaar worden.