Zaak tegen van drugs- en wapenhandel verdachte elitemilitair achter gesloten deuren

Justitie maakte kort nadat de man in februari was aangehouden al bekend dat het Openbaar Ministerie de Rotterdammer verdenkt van voorbereiding van de import van verdovende middelen, verduistering van militaire goederen, betrokkenheid bij de handel in wapens, en verboden wapenbezit.

Tijdens de eerste zittingsdag zouden meer details bekend worden over de omvang van de strafbare feiten en onder welke omstandigheden die zijn gepleegd. Zo meldden collega’s aan De Telegraaf dat de verdachte zou werken aan een internationaal trainingscentrum voor speciale eenheden in Suriname. Het blijft nu vooralsnog onduidelijk of dit een rol speelt in de zaak.

Kort na het begin van de zaak meldde de officier van justitie een verzoek te hebben gekregen van de commandant KCT om de zaak achter gesloten deuren te behandelen. De raadsman van de verdachte, mr. Michael Ruperti, stuurde hier ook op aan.

Geschorst

De door Defensie geschorste, maar nog niet ontslagen onderofficier heeft tot nu toe gezwegen in het onderzoek dat naar hem loopt. Volgens zijn advocaat wil hij wel verklaren, maar zou hij in het geval hij dit tijdens een openbare rechtszitting zou doen, raken aan geheime missies waaraan hij deelnam. De staatsveiligheid zou daardoor in het geding zijn. Hetzelfde zou gelden voor beoogde getuigen.

Volgens advocaat Michael Ruperti zou het niet alleen gaan om getuigen vanuit het korps, maar ook van ’andere diensten’. De meest voor de hand liggende dienst is dan de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD), waarmee het KCT intensief samenwerkt.

De rechtbank gaf geen motivatie voor het sluiten van de deuren. Het is ook niet duidelijk of het vervolg van de strafzaak wel in de openbaarheid zal plaatshebben. De officier van justitie maakte tijdens het nog openbare deel duidelijk vraagtekens te zetten bij de noodzaak van dit als zwaar middel beschouwde besluit. Dit omdat het leeuwendeel van de strafbare feiten volgens hem overtredingen van de Opiumwet en de Wet wapens en munitie zijn, die geen relatie lijken te hebben met staatsgeheime missies.