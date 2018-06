Vrouwen mannen de baas in huishouden

Ze steken meer tijd in de zorg aan hun kinderen en ouders en ze koken en soppen vaker dan mannen. De Nederlandse vrouw is echter geen uitzondering. Ook in andere Europese landen nemen zij meer zorgtaken op zich dan hun wederhelften.

Weinig ruzie

Dat blijkt uit Europees onderzoek naar de kwaliteit van het bestaan, dat voor de derde keer werd gedaan. Voor het onderzoek zijn van september 2011 tot en met februari 2012 Europeanen van 18 jaar en ouder geïnterviewd. Afhankelijk van de grootte van de bevolking werden 1000 tot 3000 interviews per land afgenomen.

Ondanks dat Nederlandse vrouwen relatief veel zorgen, leidt dat relatief weinig tot ruzies of problemen op het werk of thuis. Hierover, en over andere zaken, zijn Nederlanders over het algemeen tevreden. Nederlanders behoren tot de gelukkigsten van Europa horen en geven hun leven gemiddeld een 7,7.

Uit eerder onderzoek bleek dat samen het huishouden doen, slecht is voor je huwelijk. Dus is het maar goed om als vrouw alle touwtjes in handen te hebben. Toch kunnen enkele tips geen kwaad

Somber

De economische crisis heeft ondertussen wel impact op het leven van Europeanen. Zo zijn bijvoorbeeld Grieken somber over de toekomst. Ook hebben vooral inwoners van landen die hard door de crisis zijn getroffen, minder vertrouwen in hun regering gekregen.

Neem jij te veel hooi op je vork door alles zelf te willen doen in huis? Ben jij de baas in het huishouden of hebben jullie de taken eerlijk verdeeld? Welke dingen geef jij absoluut niet uit handen en wat moet je man altijd juist wel doen in het huis?

Praat met ons mee!

Volg VROUW ook op Hyves, Facebook, Twitter, Google+ en Pinterest