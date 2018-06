Monsterboete voor Philips

Philips zal ruim 313 miljoen euro alleen en ruim 391 miljoen euro samen met LG Electronics moeten neertellen. De commissie geeft niet aan hoeveel Philips van de gezamenlijke boete moet ophoesten. Dat is aan de bedrijven onderling.

Philips gaf al aan de helft van de gezamenlijke boete op zich te nemen. Het concern heeft een voorziening getroffen van 509 miljoen euro in het vierde kwartaal. Omdat het concern meewerkte aan het onderzoek van de Europese Commissie, kreeg het wel korting op zijn boete.

Zwaarste straf

LG Electronics kreeg ook apart een boete van bijna 296 miljoen euro. De twee bedrijven zijn het zwaarst bestraft in deze zaak.

Samen met Samsung, Technicolor, Panasonic, Toshiba en MTPD maakten Philips en LG Electronics bijna 10 jaar, van 1996 tot 2006, afspraken over onderdelen van beeldbuizen voor televisies en/of computers. Ook verdeelden ze markten en klanten onder elkaar en beperkten ze hun productie.

Chunghwa

De commissie begon haar onderzoek naar deze verboden kartelvorming in 2007. De Taiwanese onderneming Chunghwa deed ook mee, maar krijgt geen straf opgelegd omdat deze firma de praktijken aan het licht bracht.

Het bewuste onderdeel waarover afspraken werden gemaakt, maakte 50 tot 70 procent uit van de prijs van een beeldbuis. Daaruit is, volgens Europees commissaris Joaquin Almunia (Mededinging), op te maken hoe omvangrijk de illegale praktijken waren en hoe de bedrijven de consumenten jarenlang dupeerden.

Illegaal

De commissaris vertelde dat de deelnemers elkaar ontmoetten op golfbanen. ,,Ze wisten dat wat ze deden illegaal was'', stelt Almunia vast. ,,Ze krijgen de straf die ze verdienen.''

Philips wijst erop dat de boete betrekking heeft op een bedrijfsonderdeel dat in 2001 is afgestoten. Toen stootte het concern zijn beeldschermactiviteiten af en bracht ze onder in LPD, een samenwerkingsverband met LG Electronics. In 2006 ging LPD failliet.