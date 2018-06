Minister: Britse economie krimpt dit jaar

Volgens Osborne heeft de Britse economie zwakker gepresteerd dan verwacht. ,,Het kost tijd maar de economie toont herstel. Er zijn geen snelle oplossingen en er zijn legio problemen vanuit het buitenland.'' De Europese schuldencrisis zal nog jarenlang de groei dempen, aldus de bewindsman.

Voor 2013 voorspelt Osborne een groei van 1,2 procent. Bij een eerdere voorspelling in maart was dit nog 2 procent. In 2014 zal de economie van Groot-Brittannië met 2 procent groeien, tegen 2,7 procent bij een eerdere prognose.

Britse staatsschuld

Osborne gaf verder aan dat het langer zal duren voordat de Britse staatsschuld zal gaan dalen. De minister denkt nu dat dit in het boekjaar 2016/2017 zal gebeuren, in plaats van het jaar daarvoor.

De werkloosheid zal naar verwachting minder hoog pieken dan eerder verwacht. Osborne rekent op een piek van 8,3 procent, tegen een eerder verwachte 8,7 procent.

Verder gaf de minister aan dat de bezuinigingen in Groot-Brittannië met een jaar zullen worden verlengd tot 2017/2018.