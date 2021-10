Twee Nederlandse vijftigers met busje vol oorlogswapens en munitie opgepakt in Spanje

De Nederlanders werden gepakt op de snelweg AP-7 vlak voor de grensovergang la Jonquera. De agenten vonden een flinke hoeveelheid wapens en munitie: twee Panzerfaust granaatwerpers, een 50-millimeter mortier, mortiermunitie, oorlogskaliber-patronen, granaten, een artillerie vizier en verschillende soorten gereedschap voor het herladen van mortier projectielen.

De mannen zijn op verdenking van illegale wapenhandel gearresteerd. De wapens zijn in beslag genomen voor onderzoek.

Het is niet de eerste keer dat de Spaanse politie Nederlanders aanhoudt die wapens willen vervoeren. In 2019 werd ook een Nederlander bij dezelfde grensovergang met wapens opgepakt. In het voertuig lag een machinegeweer kaliber 7.92 dat in 1944 gemaakt was. Ook had hij luchtafweergeschut, mortieren, munitie, een bajonet en een gasmasker bij zich.