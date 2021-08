’Apple wil iPhones scannen op beelden van kindermisbruik’

Het programma dat beelden van misbruik moet detecteren heet volgens de krant neuralMatch. Het wordt in eerste instantie alleen geïntroduceerd in de Verenigde Staten, zeggen bronnen. Apple wilde niet reageren op het artikel, maar experts zeggen in de krant zich grote zorgen te maken over het initiatief. Ze zien het als een stap richting het monitoren van de gegevens op de telefoons van miljoenen mensen.

Onthoofdingen

Onderzoekers zeggen dat zo’n programma ook aangepast kan worden om andere content op te sporen, zoals beelden van onthoofdingen door extremisten of antiregeringsprotesten. Critici vrezen dat andere techbedrijven straks onder druk gezet kunnen worden om gegevens op telefoons op een vergelijkbare manier in te gaten te gaan houden.

„Hiermee is het hek van de dam”, voorspelt veiligheidsonderzoeker Matthew Green van de Johns Hopkins University in de krant. „Regeringen gaan dit van iedereen eisen.” De Financial Times omschrijft het plan als een compromis. Apple zou proberen een balans te vinden tussen het beschermen van de privacy van klanten en het ondersteunen van overheden die meer hulp eisen bij de jacht op criminelen.

Training

Het systeem is naar verluidt ’getraind’ met 200.000 misbruikfoto’s die zijn verzameld door het National Center for Missing and Exploited Children in de VS. Als een foto wordt geüpload naar backupsysteem iCloud, kijkt neuralMatch of de afbeelding verdacht is. Als een bepaald aantal foto’s het label verdacht krijgt, kan Apple besluiten om alle afbeeldingen van een gebruiker te bekijken. Die kunnen dan ook aan de autoriteiten worden doorgespeeld als ze illegaal lijken te zijn.