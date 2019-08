De plek in de speeltuin in de Assense wijk Peelo. Ⓒ ANP

ASSEN - Volgens het Openbaar Ministerie (OM) is er voldoende bewijs dat wijst op een zedenmisdrijf waarbij de overleden Martin uit Assen betrokken was. De dove hovenier en stratenmaker stierf afgelopen zaterdag in een speeltuin na een schermutseling met een vijftal mannen.