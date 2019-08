OM: voldoende feiten die wijzen op zedenmisdrijf speeltuin Assen

De man die zaterdagmiddag in een speeltuin overleed na een worsteling, is de 32-jarige doofstomme hovenier en stratenmaker Martin uit Assen. Uit het onderzoek van de politie is inmiddels gebleken dat zaterdag een melding is gedaan van een zedendelict met een 4-jarig meisje, waarbij Martin betrokken zou zijn.

De vader van het meisje heeft geprobeerd Martin tegen te houden omdat hij op zijn fiets wilde wegrijden. Daarop ontstond een worsteling en kwamen beiden ten val. Ondertussen waren ook vier omstanders gealarmeerd. De vijf mannen werden zaterdag aangehouden en zondagavond laat weer vrijgelaten.

Volgens de politie waren er geen aanwijzingen dat zij het slachtoffer hebben mishandeld. Uit de sectie op het lichaam van de man is ook gebleken dat er geen direct zekere doodsoorzaak is vast te stellen. Aldus het OM.

Herdenking

De herdenking was voor vandaag aangekondigd, maar is inmiddels afgeblazen. Een jeugdvriendin van Martin, waarmee hij samen op school zat en ook daarna regelmatig afsprak, zegt gisteren door twee agenten erop te zijn aangesproken dat dit nu niet het meest geschikte moment is. Ook zou de bewuste plek in de stad juist voor extra onrust kunnen zorgen.

