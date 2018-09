Zo vind je WEL de ware liefde

In zijn boek The Single Trap geeft Andrew G. Marshall zeven tips om je Singleleven vaarwel te zeggen, waarbij het de bedoeling is dat je de tips met elkaar mixt en mengt. Wij zetten het een en ander voor je op een rijtje.

Gescheiden ouders

„Nog steeds neemt het aantal eenpersoonshuishoudens toe”, aldus Marshall. Volgens de huwelijkstherapeut zijn er verschillende oorzaken waardoor mensen in de single-valkuil vallen zoals hij het noemt. „Dankzij internet lijkt het alsof je meer keuze hebt uit potentiële partners maar een grotere keuze zorgt er ook voor dat het minder makkelijk kiezen is. Daarbij komt dat steeds meer mensen gescheiden ouders hebben, waardoor ze niet zo snel meer anderen vertrouwen en zich niet zo snel binden. Neem daarbij de veranderende maatschappij; die zorgt ervoor dat we niet zo snel meer nieuwe mensen ontmoeten.

Hoge verwachtingen

Marshall pleit dan ook voor een terugkeer in de tijd. „Wat is er mis mee om naar een feestje te gaan met de instelling dat je een paar leuke gesprekken hebt in plaats van dat je een partner moet scoren? De verwachtingen liggen veel te hoog. Een gezellig onderonsje levert wellicht een uitnodiging op voor bijvoorbeeld een kunsttentoonstelling waar je weer andere mensen ontmoet. Kortom, ga er op uit en begeef je in situaties voor je eigen plezier in plaats van iets te moeten. Dat geeft je een heel andere uitstraling waardoor je veel aantrekkelijker wordt.”

Die aantrekkelijkheid wordt vergroot als je iets doet wat je heel leuk vindt, ofwel, op momenten dat je je in een zogenoemde flow bevindt. Heb je wel eens meegemaakt dat je het zo naar je zin had en zo verdiept in iets was dat je de tijd vergat? Dat is zo’n flow. In zo’n staat ben je creatiever en minder gefocused op jezelf. De eerste tip die Marshall geeft is dan ook: zorg voor iets waardoor je in een relaxte staat komt. „Ben je gek van pianospelen, ga dan naar de plaatselijke muziekvereniging. Squash je graag? Geef je op voor de plaatselijke competitie en de wereld ervaart je heel anders.”

Zes personen

Frigyes Karinthy, een Hongaarse schrijver, heeft wetenschappelijk bewezen dat we via 6 personen gelinkt zijn aan alle anderen mensen van de wereld. Met andere woorden, hoe meer mensen je kent, hoe groter de kans dat daar een potentiële partner tussen zit. Denk eens terug aan je vorige partners. Hoe vaak kwam het voor dat jullie gemeenschappelijke vrienden hadden? Zorg er dus voor dat je met zo veel mogelijk mensen praat, moedigt Marshall zijn lezers aan in tip 2.

Zorg voor een positieve uitstraling, aldus tip drie. „Simpel. Mensen houden van personen die ons goed doen voelen.”

Flirt! Laat zien dat je in iemand bent geïnteresseerd door je lichaamstaal. Leun naar voren en raak die persoon aan wanneer je met hem praat. Spiegel zijn gebaren: doet hij zijn arm omhoog, doe dat dan ook. Spiegelen roept een bepaalde mate van intimiteit op. Stel veel vragen en straal zelfvertrouwen uit.

Tweede keer

Marshall daagt in tip vijf zijn lezers uit om meer risico´s te nemen. „Schrijf die persoon niet gelijk af maar slaap er eens een nachtje (alleen) over zodat je wat meer tijd hebt om tot een eerlijk oordeel te komen. Durf een tweede keer met hem uit te gaan. Het kan best zijn dat hij de eerste keer zo zenuwachtig was dat hij niet helemaal zichzelf kon zijn.”

Behandel anderen zoals je zelf behandeld wilt worden. „Als je het leuk vindt om te worden uitgevraagd, waarom nodig jij dan niet eens iemand uit? Waarbij de regel geldt: degene die iemand uitvraagt, betaalt.”

Graag willen

Tot slot raadt Marshall aan om de dingen te laten zijn zoals ze zijn. „Laat je neiging om dingen te controleren varen. Op het moment dat we het het minst verwachten, gebeuren juist die dingen die we zo graag willen.”