Einde aan mysterieuze verdwijning ’Amerikaanse spion’ in Iran? ’Hij is dood’

Christine Levinson de vrouw van Robert Levinson met haar zoon Daniel tijdens een persconferentie in de Zwitserse ambassade te Teheran waar ze om aandacht vroegen over het lot van hun geliefde. Ⓒ REUTERS

Amsterdam - Voormalig FBI-agent Robert Levinson, die dertien jaar geleden tijdens een spionagemissie verdween in Iran, is daar overleden. Dat meldt zijn familie op basis van verklaringen van de Amerikaanse geheime diensten. Wanneer dat is gebeurd weet de familie niet. Het zou wel voor het coronavirus, dat ook Iran teistert, zijn gebeurd.