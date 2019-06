Plan voor grote drijvende zonneparken in Nederland

De zonneparken zijn nodig voor de klimaatdoelen, zegt het consortium van bedrijven, Rijkswaterstaat, 35 gemeenten en kennisinstellingen zoals TNO. Het grootste drijvende zonnepark dat Nederland nu kent, ligt in de zandwinplas bij Tynaarlo, Drenthe. Een ontwikkelaar plaatste er 23.000 panelen. Daarmee is het nu het grootste zonnepark op water in Europa.

Er liggen plannen voor drijvende zonneparken klaar die optellen tot 500 megawatt in 2021, bijna zo veel als een kleine kolencentrale. Dat aantal kan wat het consortium betreft snel verviervoudigen tot 2 gigawatt in 2023.

Natuurbeschermers vrezen schade aan dier en natuur. "Benut eerst eens al die lege daken."