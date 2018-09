Chevrolet Volt eerst in Californië

Chevrolet werkt samen met drie Nutsbedrijven in Californië en het Electric Power Research Institute (EPRI) als onderdeel van een uitgebreid demonstratieprogramma in de praktijk om consumenten kennis te laten maken met elektrische auto’s. General Motors heeft een leidende rol in dit programma met een donatie van ruim 30 miljoen dollar.

“Het ligt voor de hand dat Californië de toonaangevende markt is voor de Volt. Niet alleen is het de grootste automobielmarkt, ook staan de inwoners van Californie er om bekend dat zij voorop lopen bij het adopteren van baanbrekende nieuwe technologieën,” zegt Brent Dewar, GM vice president, Global Chevrolet Brand.

Volgens schema zal eind 2010 met de productie van de Volt worden begonnen. De prijs is nog niet bekend gemaakt. De eerste markten waar de Volt beschikbaar komt, zullen een belangrijke rol spelen om te onderzoeken in hoeverre men klaar is voor elektrische voertuigen.

Chevrolet zal de Volt eind 2011 in Europa op de markt brengen.

Omdat de Volt is ontworpen om overal gemakkelijk opgeladen te kunnen worden voorziet het programma ook in de installatie van vijfhonderd oplaadstations voor algemeen gebruik. De laadstations zullen worden gebruikt om meer te weten te komen over de installatie, het laadproces en om een terugkoppeling te krijgen over de ervaringen van de consumenten.

De Volt heeft voor veel aandacht gezorgd in en rond Los Angeles in de dagen voorafgaand aan de show. Op dinsdag was David Thomas uit Florida de eerste consument die een preproductie Volt mocht rijden na het winnen van een nationale contest om een naam te bedenken voor de introductiekleur van de Volt, 'Viridian Joule'.