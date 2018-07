Voor China en omstreken, Chevrolet Sail

De nieuweling is het resultaat van een samenwerking tussen Shanghai GM en Pan Asia Technical Automotive Center (PATAC). Beide zijn verbanden van GM en SAIC. De Sail zal zowel in China als in economisch opkomende landen op de markt verschijnen.

De Sail verschijnt onder het label Chevrolet. Het model is een traditionele vierdeurs sedan met separate kofferbak en biedt plaats aan vijf personen. De inzittenden beschikken over een radio met CD-speler en MP3-afspeelmogelijkheid en 24 opbergvakken. Voor de aandrijving zorgt een 1,2 liter of 1,4 benzinemotor, gekoppeld aan een handgeschakelde vijfversnellingsbak. Als technische basis dient een nieuwe architectuur, dat in samenwerking met GM’s Global Vehicle Development Process (GVDP) tot stand is gekomen.

Het model gaat via ongeveer 380 dealers op meer dan 200 locaties in China in de verkoop.