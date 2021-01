’Avondklok mogelijk niet genoeg’

Na opnieuw een dag crisisberaad in verschillende samenstellingen, is het kabinet er niet uitgekomen. Dat er ’iets extra’s’ moet gebeuren bovenop de bestaande lockdown, was amper een twistpunt. Het waren vooral zorgen over de Britse variant die deze noodzaak zouden onderstrepen.

Volgens schattingen van het Outbreak Management Team (OMT) komt momenteel zo’n 10 procent van de besmettingen voor rekening van de woekermutant, die zo’n 30 procent besmettelijker is. Volgens het adviesorgaan bij de crisisaanpak zijn er momenteel nu feitelijk twee epidemieën, die zich met verschillende snelheden over het land verspreiden, één van het oude coronavirus en één van het Britse. ’In de loop van februari’ zal de helft van het aantal besmettingen van de Britse variant zijn.

Nederland moet zich ’schrap zetten’ voor de Britse variant, zeggen betrokkenen. Met de wens om straks de scholen weer te openen, zijn er nu strengere maatregelen nodig, zo is de gedachte. „Misschien moet het zelfs ’en-en’ worden en is alleen de avondklok niet genoeg”, zegt een Haagse bron.

’Weinig opties’

„Het is echt heel zorgelijk”, zei minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) tussen de corona-overleggen door. Eerder was hij tegen de avondklok, nu is hij ervan overtuigd geraakt dat er iets moet gebeuren. „De gereedschapskist begint zo langzamerhand leeg te raken.”

De bewindsman heeft formeel de bevoegdheid om zo’n ’spertijd’ eigenhandig op te leggen, maar hij wil dat niet zonder steun van de Tweede Kamer doen.

’Rommelig’

De coalitie is verdeeld, vertelt een betrokkene na overleg tussen VVD, CDA, D66 en CU op maandagochtend. In elk geval D66 blijft zich tegen de maatregel verzetten, net als oppositiepartijen als PVV, GL en SGP. Achter de schermen valt te horen dat het spoedadvies van het OMT over het effect van het middel nog mee kan spelen in de afweging. Maar het advies, dat maandag werd verwacht, is er nog niet. Een betrokkene bij het kabinetsbeleid noemt de gang van zaken ’rommelig’.

Bekijk ook: Avondklok stap dichterbij na overleg in Catshuis

Bekijk ook: Belgische sneltest mogelijk wapen tegen Britse mutant

Het veiligheidsberaad van maandagavond, met de burgemeesters van de 25 veiligheidsregio’s en minister Grapperhaus, werd afgeblazen en verplaatst naar dinsdag. Burgemeesters vrezen dat er extra politie-inzet nodig zal zijn en die vrees wordt gedeeld door de agenten zelf. Het kabinet schuift het besluit over de avondklok of alternatieven naar woensdag.

Evengoed is duidelijk dat het kabinet steeds meer aanstuurt op ’huisarrest’ van acht uur ’s avonds tot vier uur ’s nachts, al kan er nog worden gevarieerd met de tijden. Op het overtreden van een mogelijk in te voeren avondklok komt 95 euro boete te staan. Een aantekening op het strafblad blijft daardoor uit.

Er is het OMT gevraagd ook naar alternatieven te kijken, zoals het verder beperken van visite (van twee naar een), het verbieden van samenkomsten buiten (nu maximaal twee) of het begrenzen van gebieden waarbinnen mensen zich mogen bewegen. Op aandringen van de Tweede Kamer overweegt het kabinet ook serieus reizen vanuit het Verenigd Koninkrijk te verbieden. Een betrokkene zucht: „De alternatieven zijn niet per se aantrekkelijker.”