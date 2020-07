Panden doorzocht om belastingfraude van 2,5 miljoen

Archiefbeeld Ⓒ ANP

AMSTERDAM - Twee woningen in Amsterdam en een bedrijfspand in Zwanenburg zijn woensdag doorzocht vanwege vermoedelijke belastingfraude. Volgens de de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) is nagelaten een bedrag van zo’n 2,5 miljoen euro te betalen door fraude met omzetbelasting en loonheffing.