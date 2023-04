Reislustige Aurelius na zeven maanden gevonden in Duitsland

„Die bewuste vrijdagochtend voordat we naar het werk gingen, zagen we een van onze twee katten voor het laatst. Natuurlijk waren we enorm verdrietig dat Aurelius niet meer thuis kwam”, zo vertelt Aldo.

Het jonge dier was samen met de andere kat meestal overdag buiten, maar kwam alijd in de avond weer terug via het kattenluikje. Maar die keer niet. Alleen Tiberius kwam weer thuis. De baasjes maakten zich aanvankelijk nog niet druk en dachten dat Aurelius wel op zou komen dagen. Toen de zwarte kat de volgende ochtend nog niet thuis was, besloot het stel toch maar posters in de buurt op te hangen. ,,Ook hebben we de dierenarts gebeld en omdat hij gechipt is, hebbenw e hem als vermist opgegeven.”

Hoop opgegeven

Na al die maanden hadden Elze en Aldo Brinkman de hoop wel opgegeven. „We waren in de veronderstelling dat hij verongelukt was en door iemand heel lomp bij het gft was gedaan. Of ontvoerd en dat hij nu bij andere mensen woonde. Het verdrietigst vonden we nog wel de onzekerheid.”

Tot dat ene telefoontje, helemaal uit Duitsland. „Of we onze kat kwijt waren”, zegt Elze. De mevrouw aan de andere kant van de lijn snapte het ook niet en zei: ’Het gaat om een zwarte kat, toch?’. ,,Ja, zeiden we toen, maar die is al zeven maanden weg!”

Woensdag gaat Elze naar Duitsland om Aurelius op te halen in Bocholt. „Hij zou wel gezond zijn alleen een beetje vermagerd”, aldus Aldo. Ze hebben geen idee hoe de reislustige Aurelius helemaal in Duitsland terecht is gekomen. „We zullen het hele verhaal horen.”

Aurelius, inmiddels bijna 3 jaar, heeft in ieder geval een flink aantal kilometers afgelegd. „Als Aurelius straks weer thuis is, zorgen we dat zijn lievelingseten klaar staat. Zijn speeltjes hebben we nooit weg durven gooien, ondanks dat zijn grote huisgenoot Tiberius niets om kattenspeeltjes geeft.”