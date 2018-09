Hybrideversnellingsbak van Nissan

Bij een continu variabele transmissie kan tussen twee uitersten een oneindig aantal overbrengingsverhoudingen worden verkregen, omdat de diameter van de poelies die daarvoor zorgen traploos wordt gevarieerd. Voor de verbinding tussen die poelies zorgt bij het merendeel van de CVT’s een duwband met een groot aantal schakeltjes, die in de jaren tachtig door Van Doorne’s Transmissie (VDT) uit Tilburg is ontworpen.

In de praktijk is een CVT-transmissie qua reducties beperkt tot een bereik van ongeveer 6,0:1, omdat anders de poelies van de bak een te grote diameter zouden moeten krijgen, wat met name bij kleinere voertuigen montageproblemen zou kunnen opleveren. Door een planetair tandwielstelsel toe te voegen, dat voor verdere reductie zorgt, kan de spreiding worden uitgebreid tot 7,3:1. Daardoor wordt enerzijds een sneller aanspreken bij accelereren en anderzijds een veel lángere laatste versnelling verkregen, waardoor een lager verbruik mogelijk wordt gemaakt. Een en ander betekent volgens Nissan een uitbreiding van 20 procent voor wat betreft de overbrengingsverhoudingen.

Desondanks is de compactheid van de totale versnellingsbak er met 10 procent op vooruit gegaan, omdat de poelies nu zelfs iets kleiner kunnen worden gekozen dan voorheen. Het gewicht is 13 procent lager dan dat van vergelijkbare continu variabele versnellingsbakken, aldus Nissan. Verder wordt het systeem standaard uitgerust met Adaptive Shift Control (ASC), dat de prestaties verder verbetert door een automatische selectie van de beste verhouding bij wegrijden, fors accelereren en heuvel op/af rijden.

Nissan is in 1991 begonnen met de toepassing van CVT’s, maar pas de laatste 5 tot 10 jaar is dit soort traploze bakken verder doorgebroken, met name door de elektronische regelingen die erop kunnen worden toegepast. Het systeem werd bedacht door de Nederlander Hub van Doorne en kan als een vervolg op de eind jaren vijftig eveneens door hem ontwikkelde DAF Variomatic-versnellingsbak worden gezien.

Het Japanse merk heeft nog niet gezegd op welke modellen de nieuwe hybridebak gebruikt zal gaan worden. Momenteel levert Nissan in Nederland CVT’s op Qashqai en Murano. Wereldwijd wordt de transmissie echter ook op de Nissans Note, X-Trail, Sentra, Serena, Altima en Maxima gebruikt, alsmede door een groot aantal andere autofabrikanten. De nieuwe CVT wordt door Jatco geproduceerd en zal op termijn waarschijnlijk ook aan anderen worden geleverd. De Japanse trasnsmissiespecialist produceert momenteel 43 procent van alle CVT’s ter wereld.