Geld en telefoons in beslag genomen Invallen in Rotterdam in strijd tegen vuurwapengeweld: ’Daders moeten zich onrustig gaan voelen’

Door Gerda Frankenhuis Kopieer naar clipboard

Rotterdam - Om het vuurwapengeweld in de Rotterdamse wijk Feijenoord een halt toe te roepen is de politie maandagochtend tijdens een grote actie zeven woningen binnengevallen. „We willen een duidelijk signaal afgegeven dat mensen zich veilig moeten voelen in hun eigen wijk. Mensen die een vuurwapen bezitten of zelfs gebruiken, moeten zich juist onrustig gaan voelen”, zegt Wim Hoek, portefeuillehouder Excessief Geweld en districtschef politie Rotterdam-Zuid.