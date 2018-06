Weer prijsaanpassing Nissan GT-R

Nissan Nederland is genoodzaakt vanaf 1 januari 2009 de Base op de prijslijst te zetten voor € 120.200,-. De Premium Edition kost € 122.200,- en de Black Edition is er voor € 124.200,-. In Nederland stond de verkoopteller op half december op 35 orders. De sportwagen komt pas in maart op de markt.

Dagelijks tijdens de lunch het laatste nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik