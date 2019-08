’Ohio-schutter liet tijdens onze eerste date video van massaschietpartij zien’

De ex, Adelia Johnson, doet haar verhaal in Amerikaanse media. Voor haar komt het niet onverwacht dat Betts een gruweldaad heeft begaan. „Maar dat hij het op zo’n grote schaal heeft gedaan, had ik niet verwacht. Wie schiet nou zijn eigen zus dood?”

Volgens Johnson had ze vanaf maart 2018 tot mei 2019 een relatie met Betts. Ze studeerden samen psychologie en het viel Johnson daarbij op dat Betts een bijzondere belangstelling had voor gruweldaden. „Hij had een grote interesse in de meeste verschrikkelijke personen die de ergste dingen doen.” Achteraf oordeelt Johnson dat ze zijn obsessie voor geweld serieuzer had moeten nemen. „Eigenlijk stonden alle signalen op rood.”

Betts werd kort na de schietpartij doodgeschoten door agenten.

