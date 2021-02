Schaatsende Hoekstra: ’Thialf-uitje was stom’

De minister gaat door het stof nadat hij een foto van zichzelf online zette waarop te zien is dat hij ondanks corona in Thialf een rondje schaatst met Sven Kramer. De schaatsbaan is voor het publiek al sinds december dicht. Binnen sporten is immers verboden wegens de pandemie. Op sociale media krijgt Hoekstra er flink van langs. „Ik had gewoon sportschoenen moeten aanhouden”, realiseert hij zich inmiddels.

Hoekstra schaatste wel op anderhalve meter afstand van Kramer. Hij was er ongeveer een kwartier. Hij bezocht de ijshal tijdens een groter campagnerondje in Noord-Nederland. Volgens de directeur van Thialf betrof het een bedrijfsbezoek.

Grapperhaus

De misser doet denken aan minister Grapperhaus (Justitie) die tijdens zijn bruiloft coronaregels overtrad door geen anderhalve meter afstand te houden en knuffels uit te delen.