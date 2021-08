Hoogste temperatuur hoogzomer sinds 1917 niet zo laag

Door steeds hogere gemiddelde temperaturen is deze frisse zomer extra bijzonder. Sinds de vorige eeuw is door klimaatverandering de temperatuur van juli en augustus 2,2 graden gestegen. Het is nu dus ruim 2 graden warmer dan 100 jaar geleden. „Ruim 100 jaar geleden zouden de temperaturen dus nog een paar graden lager zijn uitgevallen onder dezelfde omstandigheden”, aldus Weer.nl. „Dan was dit record verpletterend.”

In tegenstelling tot de frisse hoogzomer was het in juni juist wel erg warm. De gemiddelde temperatuur in juni was 18,2 graden terwijl het normaal gemiddeld 16,2 graden is. Deze juni was dan ook de warmste juni sinds 1901. Ook werden er in deze maand tropische temperaturen gemeten. Op 17 juni werd het zelfs een officiële tropische dag toen er in De Bilt 30,8 graden werd gemeten.