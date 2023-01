Visser vindt zeemonster: ’Zeg me dat dit geen alien is’

Op Twitter proberen gebruikers erachter te komen om wat voor diersoort het gaat. Iemand omschrijft het als ‘verboden gelei’. Het lijkt er namelijk op alsof het dier uit een zachte, geleiachtige substantie bestaat.

Het dier heeft een antenne op zijn kop, waarschijnlijk om mee te voelen en zien. Het is de vraag hoe de vissers het dier gespot hebben, aangezien je er dwars doorheen kijkt. „Stop hem terug in het water”, schrijft Elizaveta op Twitter.

Artikel gaat verder onder de tweet

Een alien

„Zeg me dat dit geen alien is”, staat in de ondertiteling van de video te lezen. Het diertje is niet groot, het past makkelijk tussen de duim en wijsvinger van de visser. Het probeert te ontsnappen aan de persoon die hem vasthoudt. Alleen de vermoedelijke kop van het schepsel is niet doorzichtig, mogelijk zitten daar de hersenen. Op zijn kop zit een gele plek en vier zwarte puntjes, waarschijnlijk zijn ogen.

Iemand op Twitter merkt op dat het weleens een parasitaire Pronima zou kunnen zijn. Deze soort komt in het diepste van de aarde voor. Deze beesten eten het binnenste van hun prooien op om de huid vervolgens te dragen als een soort jas en daar dan de eieren in te leggen.

Het is niet duidelijk of iemand al de juiste naam heeft gevonden of waar het dier is gevangen.