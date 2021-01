Chaos in Florida: ouderen slapen in auto voor vaccin

Honderden ouderen staan deze week in temperaturen nét boven 0 graden Celsius met hun auto in Daytona Beach, waar een ware run op injecties is ontstaan.

De ouderen slapen in de auto omdat ze de ene dag geen vaccin kunnen krijgen, hopend op een prikmogelijkheid de volgende dag. Wie zich van een goed plekje verzekert, heeft meer kans.

Maandag stonden er ruim 200 ouderen, schrijft NBC Miami. „We hebben dekens en kussens, dus het gaat”, zegt Mary Wilde.

Chaos?

Het vaccinatieprogramma is volgens Amerikaanse kranten als de New York Post een ’ramp’ geworden. Elk gebied gebruikt zijn eigen strategie. Sommige regio’s hebben iedereen van tevoren een afspraak laten maken. Elders is het chaos. De keuze van enkele ’counties’ om het online platform Eventbrite in te schakelen, zou slecht zijn uitgepakt. Mensen wachten urenlang voor de computer om te kijken wanneer er plek is.

Burgemeester Steve Geller van Broward County zegt overspoeld te worden door telefoontjes van ouderen die boos zijn over het vaccinatieprogramma. „Veel senioren zijn aan het panikeren omdat ze denken dat ze meteen een vaccin konden halen.” Dat is niet zo, maar daarop hintten de autoriteiten wel. „Het vertrouwen is gebroken.”

Zorgmedewerkers weigeren

Jeroma Adams, als Surgeon General een van de prikcoördinatoren, stelt dat veel staten heel strikt eerst alle zorgmedewerkers willen vaccineren. Maar die willen niet allemaal het vaccin, zegt Adams. Dan moet het land niet afwachten maar ’sneller doorschakelen naar andere groepen met prioriteit’.