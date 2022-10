Ongeloof en verdriet na fataal ongeluk met kind (2) op Groningse motorclub

De 2-jarige Stefan was samen met zijn 35-jarige vader naar het Groningse Marum gegaan om op het terrein aan de Kloosterweg naar de crossmotortrainingen te kijken. ’Hier was Stefan dol op en hij kon ook niet wachten om er naar toe te gaan’, schrijft de moeder in een hartverscheurend bericht op Facebook. Ze omschrijft haar peuter als een crossfan, een allemansvriend, een draak, een woesteling en een zorgzaam en lief broertje. ’We gaan je zo enorm missen, we houden van jou grote vent.’

Tijdens de training raakte op de helling van een springbult een ervaren coureur, een 19-jarige man uit de gemeente De Fryske Marren, de controle over zijn crossmotor kwijt. Met zijn voertuig kwam de man naast de baan terecht, boven op de vader en zijn zoontje die uit de gemeente Tytsjerksteradiel komen.

Meerdere hulpdiensten waaronder een traumahelikopter kwamen ter plaatse bij de motorclub na een noodlottig ongeluk. Ⓒ Persbureau Noorder Nieuws

Vader en zoon kwamen net uit een tunnel die vanaf het oefenterrein naar de parkeerplaats leidt. „Ze stonden niet meer te kijken. Deze motor is heel ongelukkig doorgeschoten. Al zou je het twintig keer proberen, dit zal je nooit nog een keer zo meemaken”, zegt Hulshoff.

De training werd direct stilgezet en meerdere hulpdiensten, waaronder vier ambulances en een traumahelikopter, werden opgeroepen. „Het jongetje raakte door het ongeluk zwaargewond en is naar het ziekenhuis gebracht, waar hij aan zijn verwondingen is overleden. De vader en coureur zijn eveneens naar het ziekenhuis gebracht”, zegt Hulshoff. De vader liep volgens het Facebook-bericht een beenbreuk op.

Tragiek

„Het is een verschrikkelijk drama, heel tragisch”, zegt Hulshoff. „Zoiets als dit is hier nog nooit gebeurd. We voldoen aan alle veiligheidsmaatregelen. Maar we zijn het wél aan het slachtoffertje verplicht om te kijken wat er is gebeurd en dat te evalueren. Daarop kunnen we eventueel extra maatregelen nemen, want we proberen alles te doen wat in ons vermogen ligt om veilig te crossen voor zowel rijders als publiek.”

Op de plek van het ongeluk stonden geen hekken rond het circuit, zoals wel op andere plekken. Wel ligt er een sloot, als scheiding tussen het publiek en de crossers. „Deze mensen waren eigenlijk helemaal geen toeschouwer. Ze kwamen net uit de tunnel onder de racebaan.”

Steunbetuigingen

De dood van de 2-jarige Stefan heeft een grote impact in het Groningse dorp. Hulshoff: „Er is een enorm medeleven naar de familie van het slachtoffer toe. Er komen heel veel steunbetuigingen binnen. Wij leven ook enorm met de familie mee.”

Volgens hem heeft de motorrijder last van zijn arm en is hij enorm geschrokken. De moeder van het slachtoffertje laat op Facebook weten graag met de crosser in contact te komen. ’Deze jongen is ook in een nachtmerrie gekomen en we verwijten hem helemaal niks.’