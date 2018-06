NIEUWE OPEL ASTRA: TIEN MET GRIFFEL

Maar er volgen meer modellen, die we in het kader van deze voorintroductie ook al eventjes (geheim geheim) te zien kregen. De vijfdeurs GSi-versie en de Sports Tourer (de meest functionele versie, ook het saaist ogend) komen volgend jaar respectievelijk op de Salon van Genève in maart en de Parijse autotentoonstelling (najaar), terwijl de schitterend ogende driedeurs GTC (met toegenomen spoorbreedte en sterk coupé-achtige daklijn) pas in 2011 op genoemde Zwitserse tentoonstelling zal worden onthuld. En dan komt dáárvan ongetwijfeld ook nog een beresterke OPC-uitvoering, een echte Scirocco-concurrent. Terug naar de nieuwe Astra, waarmee Opel na de Insignia van vorig jaar, voor de tweede maal op rij een gooi doet naar de Auto van het Jaar-titel. Een model dat qua maatvoering (4,42 x 1,81 x 1,51 meter) precies tussen de Corsa en de Insignia past. Chef-designer Mark Adams heeft er met zijn team een bijzondere auto van gemaakt. Er is duidelijk voortgeborduurd op het Insignia-ontwerp, waarbij de vijfdeurs Astra wellicht een tikkeltje ingetogener is, maar waarbij sterke features als de 'blade' (de lijn in de zijkant, nu andersom lopend t.o.v. de Insignia) en de brede schouders er meteen uitspringen.

Concurrenten Binnenin heb je een totaal ánder gevoel dan in een Golf. De twee zullen als vanouds elkaars concurrenten zijn, maar er zullen naar onze mening duidelijker dan ooit twee kampen ontstaan van voor- en tegenstanders van de ene of de andere auto. De nieuwe Astra biedt binnenin veel ruimte, maar dat doet de Golf ook. De Rüsselsheimer geeft echter met name voorin een groter 'ruimtelijk gevoel', omdat de voorruit verder weg staat en er van het dashboard een enorme breedtewerking uitgaat. Het stikt in de auto van de opbergmogelijkheden, met als hoogtepunt een enorme dashboardbak met extra plank. Bovendien passen er in de portierbakken anderhalveliterflessen. De bagageruimte van de Astra meet 370 tot 1235 liter (fractie kleiner geworden) en kan met FlexFloor worden besteld (optie), zodat je de bodemhoogte kunt optimaliseren aan de te laden goederen. Ook FlexFix, de uittrekbare fietsendrager in de achterbumper, is leverbaar.

Vooralsnog wordt de Astra uitgerust met benzinemotoren van 100, 115, 140 en 180 pk, alsmede diesels die 95, 110, 125 en 160 pk leveren. Op benzinegebied wordt de 1.4 Turbo met 140 pk natuurlijk een sterke tegenhanger van VW's 1.4 TSI. Deze nog altijd indirect ingespoten viercilinder is zo'n 18 pk sterker, maar dat voel je niet echt. Hij heeft met 200 Nm hetzelfde koppel en zit qua prestaties (205 km/u, 9,7 seconden naar 100) ook op ongeveer hetzelfde niveau. Handgeschakeld (zesbak) heeft-ie met 5,9 l/100 km (1 op 16,9) een iets lager verbruik dan de Golf 1.4 TSI (6,2 liter), maar met optionele DSG-bak haalt de Wolfsburger óók die 5,9 l/100 km. En Opel kan die dubbelekoppelingstechniek nog niet bieden, maar louter een gewone automaat. Waardoor het verbruik stijgt tot liefst 7,0 l/100 km. Het kwartet zelfontstekers biedt prima prestaties, met als topper de 2.0 CDTI, die maar liefst 350 Nm trekkracht heeft en in 9 tellen op 100 km/u zit. Het zuinigst is de 1.3 CDTI, die tweede kwartaal 2010 als EcoFlex een uitstoot van slechts 109 g/km CO2 heeft (4,2 l/100 km). Nog zonder start/stop, want ook daaraan wordt door Opel nog gewerkt. Topman Carl-Peter Forster liet bij de presentatie ontsnappen dat de uitstoot "zeer kort na introductie al op 99 g/km" zal worden gebracht. Mét start/stop dus! De nieuwe Astra, die een wielbasis heeft van bijna 2,69 meter, heeft dezelfde McPherson voorwielophanging als de grotere Insignia. De besturing is bij deze Opel volledig elektrisch bekrachtigd (EPS), iets dat de Insignia nog niet heeft, maar op korte termijn wél krijgt, zo werd bevestigd. De achteras is van het semi-onafhankelijke type, maar heeft als noviteit een Watt-stangenselsel gekregen, dat de krachten in lengterichting volledig neutraliseert. Daardoor kunnen bepaalde lagers in de ophanging weer iets zachter worden, wat meer comfort oplevert. De Astra ligt als een blok op de weg, maar roffelt net zo gemakkelijk een rijtje keitjes onder z'n wielen weg. Optioneel is actieve demping (FlexRide), dat automatisch de boel optimaliseert of specifiek in Sport- of Tour-stand kan worden gezet. De handelbaarheid is extreem goed. De stoelen zitten prima, maar de verstelhendel van de leuning is matig bereikbaar.

Items als bi-Xenon Adaptive Lighting en een curiositeit als 'Opel Eye' (lane departure warning en verkeersbordenherkenning) zijn ook op deze auto weer leverbaar. Bovendien een heel mooi werkend DVD-800 navigatiesysteem. De prijslijst begint bij €18.495 en de ongetwijfeld populaire 1.4 Turbo is er vanaf € 23.345,-. De diesels zijn er vanaf € 23.834,- en lopen door tot boven de 30 mille voor de sterkste uitvoeringen.