’Tweede Kaagbaan’ van tafel geveegd

Vorig jaar riep de Tweede Kamer in meerderheid nog op om het project niet af te schieten, maar inmiddels zien Schiphol en buurgemeenten -net als de omwonenden die zich altijd al fel verzetten tegen het plan- ook geen heil in de extra baan. Die zorgt er vooral voor dat er minder gebouwd kan worden in de regio Rijsenhout.

Schiphol wilde in het verleden altijd doorgroeien naar zo’n 600.000 vluchten per jaar waarvoor de zevende baan, parallel aan de Kaagbaan, noodzakelijk geacht werd. Maar inmiddels moet de luchthaven -van het kabinet- juist krimpen. Vorig jaar besloot het kabinet het aantal vluchten te maximeren tot 460.000, maar de rechter stak daar een stokje voor nadat vliegtuigmaatschappijen naar de rechter stapten. Hierover loopt nog een hoger beroepsprocedure.

Ⓒ ANP

’Duidelijkheid voor inwoners’

Toch komt de extra baan er niet, laat Harbers weten. Hij heeft besloten om de reservering op te heffen op een stuk grond in de gemeente Haarlemmermeer dat bestemd was voor de zogenoemde parallelle Kaagbaan.

„Met het schrappen van de reservering komt er duidelijkheid en ontstaat er weer perspectief voor Rijsenhout”, aldus Harbers, die vooral wijst naar de woningbouwprojecten die uiteindelijk van de grond kunnen komen. „Het is goed dat die duidelijkheid er nu komt voor de inwoners.”

Het besluit om de reservering op te heffen komt volgens Harbers voort uit gesprekken tussen het Rijk en de regio. „De afgelopen maanden is gesproken met betrokkenen, waaronder de provincie Noord-Holland, de gemeente Haarlemmermeer, verschillende sectorpartijen waaronder Schiphol en KLM, de Bestuurlijke Regie Schiphol (BRS) en de Omgevingsraad Schiphol. De meeste gesprekspartners steunen het besluit om de reservering op te heffen. Schiphol zelf gaf in april aan af te zien van een nieuwe start- en landingsbaan.”

Wethouder Jurgen Nobel (VVD) van de gemeente Haarlemmermeer noemt het ook een ’enorme opluchting voor de inwoners van Rijsenhout’. „In plaats van strijden voor het behoud van het dorp, komt er ruimte voor het maken van plannen. Eén van die plannen is het bouwen van echte huizen als vervolgstap op het onderzoek naar geluidsadaptief bouwen. We gaan op zoek naar een geschikte locatie en hopen zo snel mogelijk te beginnen.”