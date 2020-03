Familie 16-jarige coronapatiënt Sehraz houdt hoop: ’Hij bewoog met zijn voeten’

Ⓒ Facebook

ROTTERDAM - De familie van de 16-jarige Sehraz Mohnand uit Breda die in het Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis in slaap wordt gehouden vanwege ernstige longproblemen als gevolg van corona, houdt zich vast aan kleine dingen. Zondagmiddag bewoog Sehraz met zijn voeten toen hij werd bezocht door twee vrienden. „Het is misschien maar een klein signaal en zijn toestand is verder nog niet verbeterd, maar toch putten wij daar hoop uit”, aldus oudste broer Shershah.