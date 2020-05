’Dat was voor mij ook een troost’

Toen er binnen het bedrijf waar Ling werkte een reorganisatie kwam is ze na gaan denken: wat wilde ze nou echt? „Mijn hart ging nog steeds uit naar de zorg en ik dacht het is nu of nooit. Ik heb ontslag genomen en ben de verpleging ingegaan.”

„Als ik mensen vertel dat ik werk met kankerpatiënten trekken ze vaak een heel zuur gezicht. ’Dat moet vast zwaar zijn’. Ik ervaar dat eigenlijk helemaal niet zo. Natuurlijk voert hun ziekte de rode draad in hun leven, maar het is niet alleen maar kommer en kwel. Er is ook ruimte voor een grapje en voor luchtige gesprekken.”

„Kortgeleden had ik een patiënt die besloot om geen behandeling meer te ondergaan. Hij zou er niet beter van worden en het lijden dat hij op dat moment had zou er niet minder van worden. Zo’n beslissing is best aangrijpend. Die dag heb ik een heleboel dingen voor hem geregeld zodat hij naar een hospice kon. Aan het einde van de dag vroeg ik: hoe heeft u het ervaren? Is er nog iets dat ik vergeten ben? Toen zei hij dat hij nooit zou vergeten wat ik die dag voor hem had gedaan en de gesprekken die we hadden. Dat was voor mij een compliment maar ook een troost. Het allermooiste was dat hij door die beslissing zo opgelucht was, dat zijn pijn eigenlijk weg was. De hele dag had hij er niet over geklaagd, alsof er een letterlijke en figuurlijke last van zijn schouders viel.”