Acht poederbrieven aangetroffen: media, ziekenhuis en hotels doelwit

In Amsterdam ging het om een bedrijfsverzamelgebouw aan de Jacob Bontiusplaats, waar onder meer de redacties zitten van DPG-kranten Het Parool, Trouw en de Volkskrant. Ook bij een kantoorpand aan de Overschiestraat - volgens de politie geen mediabedrijf - werd een poederbrief bezorgd, evenals bij hotels aan de Spuistraat en het Kattengat.

Welke stof er precies in de brieven zat, is niet bekendgemaakt. Ook is niet duidelijk wie ze heeft verstuurd en met welk doel. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de zaken.

Schrik

Bij het Nederlands Dagblad, een christelijke krant - gevestigd in het centrum van Amersfoort, deden gespecialiseerde rechercheurs onderzoek, nadat een medewerker het bewuste poststuk opende en daar behoorlijk van schrok, meldt hoofdredacteur Sjirk Kuijper. De directie heeft aangifte gedaan.

Volgens lokale media zou de brief in het Rotterdamse Ikazia-ziekenhuis door medewerkers zijn opengemaakt en twee mensen zouden met het poeder in aanraking zijn geweest.

Niemand is gewond geraakt en de brandweer heeft de brief veiliggesteld, meldt de politie. Experts doen nog verder onderzoek. „Het gaat om een brief met een onbekende stof”, zegt een woordvoerster van de politie. Ook de brandweer is ter plaatse.

Bekijk ook: Poederbrief bezorgd bij bedrijf in Best

Volgens de politie is een medewerker van de postkamer tijdelijk geïsoleerd na de vondst, totdat duidelijk werd dat er geen gevaar was. De brief werd rond 09.30 uur aangetroffen. Over de mogelijk achtergrond van de poederbrieven doet de politie nog geen uitspraken.

App naar onze whatsapp tiplijn. Zet ons nummer in je telefoon: +31 613650952