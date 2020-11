Drie poederbrieven gevonden, nu ook bij ziekenhuis Rotterdam

Volgens lokale media zou de brief in het Rotterdamse ziekenhuis door medewerkers zijn opengemaakt en twee mensen zouden met het poeder in aanraking zijn geweest.

Niemand is gewond geraakt en de brandweer heeft de brief veiliggesteld, meldt de politie. Experts doen nog verder onderzoek. „Het gaat om een brief met een onbekende stof”, zegt een woordvoerster van de politie. Ook de brandweer is ter plaatse.

DPG Media

In een bedrijfsverzamelgebouw in Amsterdam waar de redacties van onder meer Het Parool en de Volkskrant zitten, is dinsdagochtend eveneens een poederbrief aangetroffen. Volgens de politie bleek er geen schadelijke stof in te zitten.

De kranten in het INIT-gebouw behoren tot DPG Media. Ook een drukkerij van DPG Media in het Brabantse Best heeft dinsdagochtend een poederbrief ontvangen.

Volgens de politie is een medewerker van de postkamer tijdelijk geïsoleerd na de vondst, totdat duidelijk werd dat er geen gevaar was. De brief werd rond 09.30 uur aangetroffen. Over de mogelijk achtergrond van de poederbrieven doet de politie nog geen uitspraken.

Verband niet bekend

Wie de poederbrieven heeft verstuurd en of er een verband is tussen de zaken, is niet bekend.