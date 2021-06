Gestolen trailer dankzij oplettende trucker teruggevonden op zanderige weg in Litouwen

De trailer die werd teruggevonden in Litouwen. Ⓒ Simon Loos

Wognum - Een gestolen lege trailer van transportonderneming Simon Loos uit Wognum is teruggevonden in Litouwen. De oplegger was in Zoetermeer gestolen bij een onderhoudsbedrijf. Dankzij oplettende Nederlandse vrachtwagenchauffeurs werd hij gespot in Duitsland en Litouwen. „Die zag onze trailer op een zanderig provincialeweg in Litouwen in the middle of nowhere. De trailer stond bij een sloperijtje en tankstation.”