VS ontsnapt aan bloedige aanslag op synagoge met pijpbommen

Holzer plande een aanslag op de Temple Emanuel-synagoge in de stad Pueblo. Ⓒ Hollandse Hoogte

PUEBLO - De Amerikaanse federale politiedienst FBI heeft een man opgepakt die een aanslag wilde plegen op een synagoge in de staat Colorado. De 27-jarige man was van plan om afgelopen zaterdag pijpbommen en dynamiet af te laten gaan bij een van de oudste synagoges in de staat, de Temple Emanuel-synagoge in de stad Pueblo, ten zuiden van Denver.