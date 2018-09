Djukanovic terug als premier Montenegro

Djukanovic werd in 1991 voor het eerst premier. Hij is de enige leidinggevende politicus uit de tijd van het bloedige uiteenvallen van Joegoslavië die nog steeds aan de macht is. In 2006 kwam een droom van Djukanovic uit: na een referendum verklaarde Montenegro zich onafhankelijk van de unie met Servië.

Het wordt een van de belangrijkste taken van de nieuwe regeringsleider om het Zuidoost-Europese landje met zijn 625.000 inwoners de EU in te loodsen.