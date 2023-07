Premium Het beste van De Telegraaf

VVD en CU vonden elkaar niet meer op asieldossier Een ’pyromaan’, een ijzige stilte en hoofdknikjes: zo kwam Rutte IV ten val

Door Inge Lengton en Wouter de Winther Kopieer naar clipboard

Niet gelukt: premier Mark Rutte slaagde er niet in CU mee te krijgen. Zijn vierde kabinet klapte. Ⓒ ANP / Associated Press

De VVD bewoog onder Mark Ruttes premierschap zo vaak mee, dat weinigen in de coalitie verwachtten dat de partij zou doorbijten. En nadat het deze week toch gebeurde, vermoedden velen dat het pure strategie was om de volgende verkiezingen weer te winnen. Het heeft veel kwaad bloed gezet in de coalitie. Inmiddels wordt Rutte door een hoofdrolspeler uit zijn kabinet ’een pyromaan’ genoemd, blijkt uit de reconstructie van de kabinetsval door De Telegraaf.