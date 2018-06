Geen fraude met Nederlands geld in Uganda

Het ging om geld afkomstig van Nuffic, de Nederlandse organisatie die het hoger onderwijs in ontwikkelingslanden ondersteunt. Er zou sprake zijn van mogelijke fraude bij de nieuwbouw van de ICT-faculteit op de grootste universiteit van Uganda en vermeend misbruik van collegegeld voor promotiekandidaten.

Uit onderzoek in opdracht van Nuffic blijkt nu dat dit niet het geval was. Er was onduidelijkheid over bepaalde richtlijnen voor overboekingen, maar er zijn geen signalen of aanwijzingen gevonden die wijzen op fraude, aldus Ploumen.