CO-vergiftiging bij illegaal bbq-feestje in afgesloten garage

Het was een bewoonster van het flatgebouw die woensdagavond omstreeks 22.25 uur de brandweer inschakelde omdat haar CO-detector was afgegaan. Eenmaal ter plaatse stelde de brandweer echter geen enkele bron van koolmonoxide vast in haar flat. Na verder onderzoek troffen de brandweerlui in een afgesloten garage van het gebouw vijf personen aan die een barbecue hielden. De aanwezigen werden onderzocht door een arts en één van hen werd overgebracht naar het ziekenhuis met milde vergiftigingsverschijnselen.

De politie kwam ook ter plaatse en stelde proces-verbaal op tegen alle aanwezigen. „We dringen erop aan nooit een barbecue of vuurkorf te gebruiken in een afgesloten ruimte”, zegt brandweerwoordvoerder Walter Derieuw. „De verbrandingsgassen kunnen niet worden afgevoerd en de CO stapelt zich op in de afgesloten ruimte, met intoxicaties tot gevolg.”

