'Enorme deuk in vertrouwen burgers in overheid na toeslagenaffaire'

Amsterdam - De 'tegenmacht' is in Nederland onvoldoende krachtig, zegt CDA-kamerlid Pieter Omtzigt in de eindejaarspodcast van Wierd Duk. Omtzigt zwengelde - met anderen - ondermeer de 'toeslagenaffaire' aan: de Belastingdienst bleek vele honderden ouders onterecht te hebben beschuldigd van fraude met de kinderopvangtoeslag. ,,Er kwam veel te weinig verweer: uit de Belastingdienst zelf, uit de Kamer, uit andere instellingen, uit de media. En die ouders waren finaal de klos. Het bewustzijn in Nederland dat instituties ernstig kunnen falen is veel te weinig ontwikkeld." Luister de podcast hier, of hieronder.