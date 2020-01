Verdachten ontsnappingspoging komen uit Frankrijk

Dat melden twee goed ingevoerde bronnen rond het onderzoek. De advocaten Jan Vlug en Jan-Hein Kuijpers die twee van de vier bijstaan ’ontkennen noch bevestigen’ de nationaliteit van de mannen. Ze kunnen vanwege de beperkingen die er liggen op het onderzoek niet ingaan op details.

In ieder geval één van de mannen zouuit de omgeving van Parijs komen. Ze werden gistermiddag aangehouden nadat ze volgens de politie met een bestelbus de poort van de gevangenis probeerden te rammen. Opvallend is dat bij een eerdere, eveneens verijdelde ontsnappingspoging in een bajes in Limburg in 2017 ook een Fransman was betrokken. Die werd tijdens de vlucht doodgeschoten.

De man die bevrijd moest worden in Zutphen is de tot levenslang veroordeelde crimineel Omar L. Hij behoorde tot het kamp van de gangster Benaouf A. Bij de ontsnappingspoging in 2017 in Limburg was geprobeerd om hem te bevrijden.