Sterrenkundige Christiaan Huygens had mogelijk een bril nodig

Een telescoop wordt scherpgesteld om het beste beeld te geven voor degene die erdoorheen kijkt, legt Pietrow uit. Voor elke persoon is het moment waarop het beeld scherp wordt anders, afhankelijk van hoe goed zijn of haar ogen zijn. Huygens stelde voor zijn telescoop een formule op voor het perfecte beeld. Pietrow deed dat ook en kwam tot een andere formule. Hij vermoedt dat Huygens’ eigen ogen de boosdoener waren: mogelijk was hij bijziend, mede doordat slechte ogen in zijn familie zaten.

Ook de Nederlandse Onderzoekschool voor Astronomie schrijft donderdag over de bevindingen van Pietrow, die studeerde aan de Universiteit Leiden. Huyens’ bijziendheid was volgens de berekeningen van Pietrow zo mild dat de wetenschapper er waarschijnlijk geen last van had in het dagelijks leven van de zeventiende eeuw. Daardoor zou de aandoening dus onopgemerkt zijn gebleven, maar de sterrenkundige nam het mogelijk dus wél mee in de ontwerpen van zijn telescopen.

De studie werd deze week gepubliceerd in het vakblad Notes and Records: the Royal Society Journal of the History of Science.