Familie VS gebruikt 36 kilo aan explosieven bij gender reveal

Dit veroorzaakte een knal die buiten de staatsgrenzen te horen was. De politie in het vlakbij de grens van de staat Massachusetts gelegen Kingston, kreeg dinsdagavond een melding van een luide explosie. Ze gaven gehoor aan de melding in de Torromeo-steengroeve, waar ze mensen aantroffen die toegaven een gender reveal feestje te houden met explosieven.

36 kilo aan explosieven

Volgens de politie werd bij de knal 36 kilo aan explosieven van het merk Tannerite gebruikt. De familie had bedacht dat de steengroeve de veiligste plek zou zijn om de explosieven te ontsteken. De plek wordt volgens de politie ook gebruikt om te oefenen met vuurwapens.

Omwonenden meldden dat de explosie schade aan hun huizen heeft veroorzaakt, meldt NBC 10 Boston. „We hoorden een afgrijslijke knal”, vertelt Sara Taglieri die vlakbij de steengroeve woont. „De foto’s vielen van de muur... Ik ben best in voor gekkigheid, maar dit is me wat te extreem.”

Barsten in fundering

Taglieri’s echtgenoot vertelde aan NBC dat er volgens de buren barsten in de fundering van hun huizen te zien zijn. De politie meldt dat de knallende geslachtsonthulling niet tot gewonden heeft geleid. De persoon die de explosieven aanschafte, heeft zichzelf aangegeven bij de politie.

Uit een video die de politie van de onthulling heeft gezien kon opgemaakt worden dat het verwachte kindje een jongen zal worden, meldt NBC Los Angeles. Het onderzoek, waaruit moet blijken welke straf de maker van de genderbom boven het hoofd hangt, loopt op dit moment nog.