Sint, Kerst en jaarwisseling. December hoeft geen dure maand te zijn

Koop tijdig in

Volgens financieel experts is een tijdige voorbereiding dé manier om met de feestdagen niet te duur uit te zijn. Let dus het hele jaar op leuke cadeautjes die in aanbieding zijn. Rond 5 december bent u namelijk vrijwel zeker duurder uit. Ook is het vlak voor pakjesavond lastig om de prijzen nog te vergelijken. Tijdig inkopen geldt eveneens voor het kerstdiner. Houdbare levensmiddelen kunt u het beste nu al aanschaffen, want supermarkten zijn rond Kerstmis niet geneigd om te stunten. Ook kerstkleding is momenteel nog voordelig te krijgen.

Maak budget

Voor de feestdagen is het handig om een budget op te stellen en u daaraan te houden. Een veelgehoord advies bij het vieren van Sinterklaas of Kerst met familie en vrienden is om een maximumbedrag voor geschenken af te spreken. Als uw kinderen peperdure cadeaus op hun verlanglijstje hebben staan, leg hen dan uit dat Sinterklaas of de Kerstman deze niet kunnen betalen. Soms hebben kleintjes ook liever meerdere kleine pakjes dan één groot en duur cadeau.

Alternatieve cadeaus

Consumenten met een krappe beurs kunnen voor familie en kennissen alternatieve cadeaus bedenken zoals waardebonnen voor een avond gratis oppassen of een dag klussen. Spreek van tevoren wel duidelijk af of dit mag. Ook gaat er natuurlijk niets boven zelfgemaakte surprises en grappige gedichten.

Sint op bezoek

Kinderen vinden het geweldig als Sinterklaas thuis op bezoek komt, maar dit kan aardig in de papieren lopen. Het is slimmer om de kosten van een bezoek van de goedheiligman met buren of familie te delen. Nog goedkoper is het om kennissen met acteertalent als Sint en Piet in te schakelen.

Kerstverlichting

Als Sinterklaas na 5 december het land weer heeft verlaten, proberen vele Nederlanders hun huis gezellig te maken met een kerstboom en -verlichting. Dit kan de stroomrekening aardig opstuwen. Het gebruik van led-lampjes kan dit voorkomen, want die verbruiken zeven keer minder stroom dan gloeilampjes.

Kerstspullen

In december zijn veel kerstspullen te koop, maar u betaalt er dan de hoofdprijs voor. Slimmer is om vlak na Kerstmis naar de winkel te gaan omdat de kerstartikelen dan voor half geld worden aangeboden. Het enige dat u dan wel moet doen, is de spullen bewaren.

Vuurwerk

Ondanks de crisis is er bij de vorige jaarwisseling voor ruim zestig miljoen euro aan vuurwerk de lucht ingegaan. Een eenvoudige manier van geld besparen is door minder aan pijlen en rotjes uit te geven. Wie helemaal geen vuurwerk koopt, kan natuurlijk ook gewoon genieten van de klappers in de buurt en loopt bovendien minder kans op lichamelijk letsel.

Financiële voornemens

Onder de kerstboom en bij de oliebollen kan ’t ook lonen om na te gaan of u met het nieuwe jaar in aantocht uw financiën kunt verbeteren. Zo zijn er nog steeds vele spaarders die samen honderden miljoenen euro’s laten liggen omdat zij genoegen nemen met een te lage spaarrente. Kom in actie als u tot die groep behoort. Ook bij een overstap van verzekeraar of energieleverancier kunnen vaak aardige bedragen worden bespaard.