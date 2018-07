Spoorboekje terug in kleiner formaat

Het boekje bevat ook praktische informatie, die vooral is toegesneden op oudere reizigers. De verwachting is dat vooral zij er gebruik van zullen maken omdat zij vaak geen smartphone hebben. Reizigerorganisatie Rover en de nieuwssite Treinreziger.nl merkten dat er nog veel vraag is naar een gedrukte versie. Ze maken gebruik van de digitale treintijden van NS.

De informatie is gebaseerd op de digitale treintijden van NS. Met ingang van komende zondag verandert één op de drie treintijden, zeggen de makers.

Het boekje (2,75 euro) is verschenen in een oplage van 10.000 stuks. Een deel is bestemd voor Rover-leden.