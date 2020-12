Vrouw-zijn op zich geen risico bij hartoperatie

Dat zegt cardiothoracaal chirurg Joost ter Woorst van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven na onderzoek van de gegevens van 20.000 patiënten over 22 jaar in dit hospitaal. Hij promoveert er woensdag op in Maastricht.

Vrouwen hebben ongeveer twee keer zoveel kans om na een hartoperatie te sterven als mannen. Het feit dat een patiënt vrouw is, wordt daarom bij een dergelijke ingreep meegewogen in de zogenoemde Euroscore (European System for Cardiac Operative Risk Evaluation). Op basis van de toestand van de patiënt (leeftijd, mankementen) wordt gekeken hoeveel kans hij of zij heeft om een operatie niet te overleven. Dat niet alleen kwalen en ouderdom in de euroscore worden verrekend, maar tot nog toe dus ook het vrouw zijn op zich, vindt Ter Woorst maar een rare methode.

Die wordt niettemin al tientallen jaren gehanteerd. „Maar dat vrouwen een grotere kans hebben om te overlijden na een bypassoperatie of een aortaklepvervanging, alleen omdat ze vrouw zijn, dat klopt niet”, aldus Ter Woorst. „We hebben de zogenoemde risicofactor vrouw eruit gehaald en hebben binnen onze patiëntengroep in Eindhoven onderzocht of dit klopte”, aldus Ter Woorst, „En wat blijkt: vrouw zijn op zich is geen risico.”

Ter Woorst vindt dat er veel meer aandacht moet komen voor hart- en vaatziekten bij vrouwen. „We komen elke keer weer tot nieuwe inzichten. En dat is nodig want alleen dan geeft dit hartchirurgen en cardiologen de mogelijkheid een nog betere keuze te maken wat de beste behandeling is voor de individuele vrouwelijke hartpatiënt”, aldus Ter Woorst.