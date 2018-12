Bedrijfsobligaties renderen lager dan Frankrijk

Blijkbaar geeuwt men inmiddels om Griekenland en is Spanje al saai, daarentegen is slechte berichtgeving over Frankrijk fris. De pijlen worden nu op Frankrijk gericht. Moody’s kon hier in mee gaan.

In de obligatiemarkt is deze verslechtering al enige tijd ingeprijsd. Dit kan men zien door een vergelijking te maken met andere debiteuren. De absolute rente die Frankrijk betaalt om geld te lenen blijft laag. Daarentegen stijgt de relatieve rente (kredietopslag). Dat Frankrijk al enige tijd meer betaalt dan Duitsland en Nederland is bekend. Maar in 2012 blijkt dat Frankrijk nagenoeg dezelfde kredietopslag moet betalen als bedrijfsobligaties.Het ijkpunt voor de kredietopslag is de swaprente. Kredietopslagen worden hiertegen afgezet.

Hieronder ziet u een plaatje waar de kredietopslag van Frankrijk zichtbaar is. In de verticale as staat de spread en horizontale as staat de looptijd. Bijvoorbeeld in een 15 jaars looptijd betaalt Frankrijk 0,50% meer dan de swaprente.

Deze kredietopslag gaan we vergelijken met die van een aantal bedrijfsobligaties.De opslagen vindt u hieronder. In de rechterkolom staat het verschil met Frankrijk.

U ziet dat deze spread nagenoeg verwaarloosbaar is. Het concept van vroeger dat staatsleningen als risicovrij werden bestempeld en bedrijfsobligaties als risicovol, is in dit voorbeeld blijkbaar passé.Ik denk dat er aan aantal redenen aan ten grondslag ligt.

kans op nóg een downgrade Frankrijk aanwezig door toename schulden

er is altijd een risico dat de eurozone uit elkaar valt en dan krijgt een belegger in Franse staatsobligaties Franse franken terug. Deze zullen dan minder waard zijn dan bijvoorbeeld de Duitse mark

de hierboven geselecteerde bedrijfsobligaties komen allen uit landen buiten de eurozone of uit landen met een sterke munt mocht dit land de eurozone verlaten

de hierboven geselecteerde bedrijfsobligaties komen uit defensieve sectoren

herschikking portefeuilles waarbij staatsleningen gedeeltelijk worden afgebouwd ten faveure van bedrijfsobligaties

bedrijven hebben in algemene zin de schulden vanaf begin deze eeuw afgebouwd Erik Bakker is managing partner van OHV, een onafhankelijke financieel intermediair en vermogensbeheerder voor institutionele en particuliere klanten.