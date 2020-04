Vilnius zet restaurants en bars op straat

Burgemeester Remigijus Šimašius van Vilnius heeft achttien pleinen en straten aangewezen, waar eigenaars van bars en restaurants hun zaken in de open lucht mogen doen. Hun etablissementen, veelal in het oude centrum van de Litouwse hoofdstad, zijn in de meeste gevallen te krap om aan social distancing te kunnen doen. Op straat is het echter geen probleem om afstand te houden.

Quarantaine

„Cafeetjes mogen de pleinen en straten waaraan ze gelegen zijn, gebruiken om gratis hun tafeltjes neer te zetten en zo activiteiten te blijven ontplooien tijdens de quarantaine”, aldus Šimašius. „Ga gewoon open en aan het werk, handhaaf banen en houd Vilnius levend!” De enige voorwaarde is dat de tafels minstens twee meter uit elkaar worden gezet, om te voorkomen dat gasten elkaar besmetten.

Volgens voorzitter Evada Šiškauskienė van de Litouwse belangenvereniging voor horeca-ondernemers komt de maatregel maar net op tijd: „Deze extra ruimte helpt ondernemers gasten te ontvangen en de straten weer leven in te blazen, zonder dat de veiligheid in gevaar komt.” Meer dan 160 uitbaters hebben gebruik gemaakt van de regeling.

Litouwen is sinds maandag het openbare leven voorzichtig aan het herstarten. Sinds die dag mochten winkels, kappers en schoonheidssalons weer open.